Varta Aktie News: Varta am Vormittag mit Kursabschlägen

Kurs der Varta

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 1,68 EUR.

Die Varta-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 1,68 EUR. Bei 1,67 EUR markierte die Varta-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,70 EUR. Bisher wurden heute 14.676 Varta-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,13 EUR) erklomm das Papier am 17.11.2023. 1.336,31 Prozent Plus fehlen der Varta-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 19.08.2024 auf bis zu 0,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Varta-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Varta-Aktie wird bei 10,67 EUR angegeben.

Am 14.11.2023 hat Varta in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Varta vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,13 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,96 Prozent auf 215,06 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 164,22 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Varta wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 30.09.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Varta rechnen Experten am 18.11.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Varta-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

