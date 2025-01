Varta Aktie News: Varta am Mittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,1 Prozent im Minus bei 1,57 EUR.

Um 11:45 Uhr ging es für die Varta-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 1,57 EUR. Das Tagestief markierte die Varta-Aktie bei 1,53 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 33.223 Varta-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,79 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1.160,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 19.08.2024 Kursverluste bis auf 0,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Varta seine Aktionäre 2022 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,50 EUR je Varta-Aktie aus.

Am 14.11.2023 lud Varta zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Varta ein EPS von -0,13 EUR in den Büchern gestanden. Varta hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 215,06 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 215,06 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Varta am 27.03.2025 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Varta-Aktie.

