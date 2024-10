Varta Aktie News: Varta reagiert am Nachmittag positiv

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Varta. Zuletzt ging es für das Varta-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 1,44 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für das Varta-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 1,44 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Varta-Aktie bisher bei 1,53 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,42 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 127.123 Varta-Aktien.

Am 17.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 94,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 19.08.2024 auf bis zu 0,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 47,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Varta-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,67 EUR an.

Varta ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Varta mit einem Umsatz von insgesamt 215,06 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,22 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 30,96 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Varta rechnen Experten am 18.11.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Varta 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR ausweisen wird.

