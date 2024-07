Varta Aktie News: Varta am Nachmittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Varta gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Varta konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 10,15 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Varta-Papiere um 15:45 Uhr 0,5 Prozent. Die Varta-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,25 EUR aus. Mit einem Wert von 10,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 20.408 Varta-Aktien den Besitzer.

Am 17.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 137,73 Prozent Plus fehlen der Varta-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.04.2024 Kursverluste bis auf 7,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Varta-Aktie 26,75 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Varta 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,25 EUR für die Varta-Aktie aus.

Am 14.11.2023 hat Varta in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,93 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 215,06 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 164,22 Mio. EUR umgesetzt.

Am 12.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Varta veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 08.08.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Varta-Aktie.

