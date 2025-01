Varta Aktie News: Varta verliert am Montagnachmittag

Kurs der Varta

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 1,50 EUR abwärts.

Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 1,50 EUR. Die Varta-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,47 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,50 EUR. Bisher wurden heute 54.622 Varta-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.01.2024 erreicht. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 92,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,37 Prozent.

Zuletzt erhielten Varta-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,50 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Varta am 14.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 215,06 Mio. EUR im Vergleich zu 215,06 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Varta am 27.03.2025 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --2,295 EUR je Varta-Aktie.

