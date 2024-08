Varta Aktie News: Varta schießt am Dienstagmittag hoch

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Varta. Zuletzt konnte die Aktie von Varta zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 37,7 Prozent auf 4,97 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Varta zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 37,7 Prozent auf 4,97 EUR. Die Varta-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,48 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.712.457 Varta-Aktien umgesetzt.

Am 17.11.2023 markierte das Papier bei 24,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 79,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.07.2024 bei 1,41 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 71,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 EUR an Varta-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,67 EUR für die Varta-Aktie aus.

Am 14.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 215,06 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 164,22 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Varta wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 30.08.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2025 erwartet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,295 EUR je Varta-Aktie belaufen.

