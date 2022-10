Varta Aktie News: Varta am Mittag mit grünen Vorzeichen

Um 12:22 Uhr sprang die Varta-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 28,39 EUR zu. In der Spitze legte die Varta-Aktie bis auf 28,53 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 37.714 Varta-Aktien umgesetzt.

Bei 135,60 EUR erreichte der Titel am 30.10.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 79,06 Prozent hinzugewinnen. Am 13.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 1,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 52,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Varta am 13.05.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Varta ein EPS von 0,60 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 204,30 EUR in den Büchern gestanden.

Varta wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 15.11.2022 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 15.11.2023.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,03 EUR je Varta-Aktie belaufen.

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

September 2022: Experten empfehlen Varta-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Varta-Aktie tiefrot: Varta-CEO Schein tritt mit sofortiger Wirkung zurück

Varta-Aktie -34 Prozent: Varta senkt Prognose erneut

