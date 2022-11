Varta Aktie News: Varta am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Varta-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 32,28 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Varta-Aktie bisher bei 28,68 EUR. Bei 30,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 830.469 Varta-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 122,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 73,69 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 25.10.2022 Kursverluste bis auf 26,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Varta-Aktie mit einem Verlust von 21,26 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 44,17 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Varta am 13.05.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 185,29 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 204,30 EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Varta veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Varta-Aktie in Höhe von 3,03 EUR im Jahr 2021 aus.

