Varta Aktie News: Varta am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Varta gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Varta-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 1,50 EUR.

Die größten Abgaben verzeichnete die Varta-Aktie bis auf 1,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1,53 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 56.165 Varta-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.01.2024 bei 18,18 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Varta-Aktie somit 91,74 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,76 EUR. Dieser Wert wurde am 19.08.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2022. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,50 EUR an.

Am 14.11.2023 hat Varta die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Varta ein EPS von -0,13 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Varta im vergangenen Quartal 215,06 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Varta 215,06 Mio. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 27.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,295 EUR je Varta-Aktie stehen.

