Varta Aktie News: Varta knickt am Mittag ein

Kursentwicklung

Die Aktie von Varta gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Varta-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 46,8 Prozent auf 2,06 EUR ab.

Die Varta-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 46,8 Prozent auf 2,06 EUR. In der Spitze büßte die Varta-Aktie bis auf 0,76 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,84 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.296.190 Varta-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.11.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Varta-Aktie 1.071,36 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.08.2024 bei 0,76 EUR. Mit Abgaben von 63,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Varta-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Analysten bewerten die Varta-Aktie im Durchschnitt mit 10,67 EUR.

Am 14.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 215,06 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 30,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Varta einen Umsatz von 164,22 Mio. EUR eingefahren.

Die Varta-Bilanz für Q1 2024 wird am 30.08.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 18.11.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -2,295 EUR je Aktie in den Varta-Büchern.

