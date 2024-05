Varta Aktie News: Varta am Montagnachmittag gefragt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Varta gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Varta-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 12,30 EUR.

Um 15:38 Uhr stieg die Varta-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 12,30 EUR. Die Varta-Aktie legte bis auf 12,38 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,00 EUR. Von der Varta-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32.144 Stück gehandelt.

Am 17.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,13 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 49,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 7,44 EUR fiel das Papier am 18.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 65,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2022. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,00 EUR an.

Am 14.11.2023 hat Varta in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,13 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,93 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 215,06 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 30,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Varta einen Umsatz von 164,22 Mio. EUR eingefahren.

Am 12.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Varta veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 08.08.2025 erwartet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,295 EUR je Varta-Aktie belaufen.

