Varta Aktie News: Varta am Freitagnachmittag in Grün

Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 22.07.2022 16:22:00 Uhr 0,7 Prozent auf 76,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Varta-Aktie bis auf 76,88 EUR. Bei 75,32 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 24.001 Varta-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2021 markierte das Papier bei 165,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Varta-Aktie 54,19 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2022 bei 67,88 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 11,96 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 91,83 EUR je Varta-Aktie aus.

Varta ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Varta im vergangenen Quartal 185,29 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Varta 204,30 EUR umsetzen können.

Am 11.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Varta dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 10.08.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Varta-Gewinn für das Jahr 2021 auf 3,03 EUR je Aktie.

