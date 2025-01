Varta Aktie News: Varta am Mittag mit Verlusten

So entwickelt sich Varta

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Varta. Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 1,48 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:39 Uhr 2,4 Prozent auf 1,48 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Varta-Aktie bisher bei 1,48 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 36.714 Varta-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (18,16 EUR) erklomm das Papier am 30.01.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1.126,20 Prozent hinzugewinnen. Am 19.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Varta-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,50 EUR je Varta-Aktie aus.

Varta ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,13 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,13 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 215,06 Mio. EUR im Vergleich zu 215,06 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 27.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Varta veröffentlicht werden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -2,295 EUR je Aktie in den Varta-Büchern.

