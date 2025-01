Notierung im Fokus

Varta Aktie News: Varta am Donnerstagvormittag stärker

23.01.25 09:24 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Varta. Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 1,52 EUR.

Die Varta-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 1,52 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Varta-Aktie bei 1,52 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.217 Varta-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.01.2024 bei 18,16 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Varta-Aktie derzeit noch 1.094,74 Prozent Luft nach oben. Bei 0,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Varta-Aktie mit einem Verlust von 50,00 Prozent wieder erreichen. Varta-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,50 EUR. Varta ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Varta ein EPS von -0,13 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 215,06 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 215,06 Mio. EUR erwirtschaftet worden. Varta dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 präsentieren. Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -2,295 EUR je Aktie in den Varta-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Varta-Aktie Die größten Kapitalvernichter 2024 Anlegerschützer wollen Varta-Sanierung vor Verfassungsgericht stoppen - Varta-Aktie unter Druck Amtsgericht bestätigt Restrukturierungsplan von Varta - Aktie dennoch höher

Bildquellen: MDart10 / Shutterstock.com