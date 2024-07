Varta Aktie News: Varta verliert am Dienstagmittag kräftig

Kurs der Varta

Die Aktie von Varta gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Varta-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 40,0 Prozent auf 1,95 EUR abwärts.

Die Varta-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 40,0 Prozent auf 1,95 EUR abwärts. Im Tief verlor die Varta-Aktie bis auf 1,85 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.608.926 Varta-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.11.2023 erreicht. Gewinne von 1.136,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,85 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Varta-Aktie 5,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 erhielten Varta-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,25 EUR.

Am 14.11.2023 hat Varta in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Varta ein EPS von -0,93 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 215,06 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 164,22 Mio. EUR umgesetzt.

Die Varta-Bilanz für Q2 2024 wird am 12.08.2024 erwartet. Am 08.08.2025 wird Varta schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,295 EUR je Varta-Aktie stehen.

