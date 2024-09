Varta Aktie News: Varta am Mittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Varta. Das Papier von Varta befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,6 Prozent auf 1,48 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die Varta-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 1,48 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Varta-Aktie ging bis auf 1,46 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,53 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 70.837 Varta-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.11.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Varta-Aktie 1.531,51 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 0,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,61 Prozent.

Varta-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Varta-Aktie wird bei 10,67 EUR angegeben.

Varta ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,13 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 215,06 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 164,22 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 30.09.2024 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Varta rechnen Experten am 18.11.2025.

In der Varta-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,295 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

