Varta Aktie News: Anleger schicken Varta am Freitagnachmittag tief südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Varta gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 26,9 Prozent im Minus bei 1,02 EUR.

Die Varta-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:50 Uhr um 26,9 Prozent auf 1,02 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Varta-Aktie bisher bei 0,89 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.254.077 Varta-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.01.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 1.675,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Varta-Aktie derzeit noch 25,71 Prozent Luft nach unten.

Varta-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Varta am 14.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 EUR gegenüber -0,13 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 215,06 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 215,06 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Varta wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Varta einen Verlust von -2,295 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Die größten Kapitalvernichter 2024

Anlegerschützer wollen Varta-Sanierung vor Verfassungsgericht stoppen - Varta-Aktie unter Druck

Amtsgericht bestätigt Restrukturierungsplan von Varta - Aktie dennoch höher