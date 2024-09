Varta Aktie News: Varta am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Varta gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 1,50 EUR.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 1,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Varta-Aktie bis auf 1,48 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 73.682 Varta-Aktien den Besitzer.

Bei 24,13 EUR erreichte der Titel am 17.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 93,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 0,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 49,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Varta-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,67 EUR an.

Am 14.11.2023 hat Varta die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Varta vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,13 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 215,06 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 164,22 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 30.09.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Varta rechnen Experten am 18.11.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Varta 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR ausweisen wird.

