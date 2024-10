Varta Aktie News: Varta am Nachmittag im Tiefenrausch

So bewegt sich Varta

Die Aktie von Varta gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Varta-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 9,1 Prozent auf 2,81 EUR.

Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 9,1 Prozent im Minus bei 2,81 EUR. Die Varta-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,75 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 461.784 Varta-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.11.2023 auf bis zu 24,13 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 759,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 72,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2022. Analysten bewerten die Varta-Aktie im Durchschnitt mit 10,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Varta am 14.11.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,13 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,93 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 215,06 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Varta 164,22 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 18.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Varta.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Varta-Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Aktie aus.

