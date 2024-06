Varta Aktie News: Varta am Mittwochvormittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Varta zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Varta-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 9,11 EUR.

Um 09:04 Uhr konnte die Aktie von Varta zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 9,11 EUR. Im Tageshoch stieg die Varta-Aktie bis auf 9,12 EUR. Mit einem Wert von 9,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2.095 Varta-Aktien umgesetzt.

Bei 24,13 EUR markierte der Titel am 17.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 165,02 Prozent hinzugewinnen. Am 18.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,00 EUR je Varta-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Varta am 14.11.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 215,06 Mio. EUR gegenüber 164,22 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Varta wird am 12.08.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 08.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Varta im Jahr 2023 -2,295 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

