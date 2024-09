Varta Aktie News: Varta am Donnerstagmittag gefragt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Varta gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Varta-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 1,52 EUR nach oben.

Das Papier von Varta konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,5 Prozent auf 1,52 EUR. Die Varta-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,54 EUR an. Mit einem Wert von 1,49 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 68.454 Varta-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,13 EUR) erklomm das Papier am 17.11.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1.486,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie. Am 19.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,76 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Varta-Aktie derzeit noch 50,03 Prozent Luft nach unten.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,67 EUR an.

Am 14.11.2023 hat Varta die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Varta hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,93 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Varta 215,06 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 164,22 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 30.09.2024 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Analysten gehen davon aus, dass Varta 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Aktie ausweisen dürften.

