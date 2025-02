Varta Aktie News: Varta am Vormittag auf Höhenflug

Aktie im Blick

Die Aktie von Varta zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Varta-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 6,2 Prozent auf 1,54 EUR.

Die Varta-Aktie konnte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,2 Prozent auf 1,54 EUR. Die Varta-Aktie legte bis auf 1,75 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 1,55 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden heute 410.942 Varta-Aktien gehandelt.

Am 07.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,89 EUR an. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 931,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,57 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 62,99 Prozent würde die Varta-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Varta-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Varta-Aktie wird bei 7,50 EUR angegeben.

Varta veröffentlichte am 14.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Varta -0,13 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 215,06 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 215,06 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.03.2025 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Varta-Aktie in den Büchern stehen.

