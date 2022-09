Varta Aktie News: Varta präsentiert sich am Vormittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 1,0 Prozent auf 37,35 EUR. Die Varta-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 37,78 EUR. Mit einem Wert von 37,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 33.318 Varta-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.10.2021 bei 135,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 72,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Varta-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.09.2022 bei 36,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Varta-Aktie mit einem Verlust von 1,49 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 57,00 EUR.

Am 13.05.2022 hat Varta in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,60 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 185,29 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 204,30 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 15.11.2022 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 15.11.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Varta ein EPS in Höhe von 3,03 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

