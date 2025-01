Varta Aktie News: Anleger schicken Varta am Mittag ins Minus

Varta im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Varta. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 0,890 EUR.

Der Varta-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 0,890 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Varta-Aktie bisher bei 0,870 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,890 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 140.283 Varta-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 18,160 EUR erreichte der Titel am 30.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1.940,449 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 0,760 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,607 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Varta-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,50 EUR je Varta-Aktie an.

Varta ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 215,06 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 215,06 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Varta wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -2,295 EUR je Aktie in den Varta-Büchern.

