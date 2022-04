Varta Aktie News: Varta gewinnt am Mittag an Fahrt

Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 4,1 Prozent auf 90,66 EUR. Die Varta-Aktie zog in der Spitze bis auf 90,92 EUR an. Bei 88,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 23.940 Varta-Aktien.

Am 11.08.2021 markierte das Papier bei 165,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Varta-Aktie derzeit noch 45,35 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 78,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 98,40 EUR für die Varta-Aktie.

Varta ließ sich am 31.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,43 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Varta mit einem Umsatz von insgesamt 280,60 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 239,20 EUR erwirtschaftet worden waren, um 17,31 Prozent gesteigert.

Die Varta-Bilanz für Q1 2022 wird am 12.05.2022 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2023-Bilanz auf den 10.05.2023.

Den erwarteten Gewinn je Varta-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,19 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Deutliche Erhöhungen trotz Börsentristesse - Wie viel Dividendenrendite die MDAX-Unternehmen dieses Jahr bieten

Dividendenrenditen der TecDAX-Aktien: Hier kommen Anleger auf ihre Kosten

Ausschüttungen der TecDAX-Aktien: Diese Dividenden will die deutsche Tech-Elite zahlen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Varta AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Varta AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Varta AG

Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com