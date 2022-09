Varta Aktie News: Anleger schicken Varta am Freitagvormittag ins Plus

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,3 Prozent auf 30,20 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Varta-Aktie bei 30,20 EUR. Bei 29,39 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 40.443 Varta-Aktien umgesetzt.

Am 30.10.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 135,60 EUR an. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 77,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,66 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Varta-Aktie bei 52,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Varta am 13.05.2022. Varta hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,60 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,30 Prozent auf 185,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 204,30 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Varta wird am 15.11.2022 gerechnet. Schätzungsweise am 15.11.2023 dürfte Varta die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 3,03 EUR je Varta-Aktie.

