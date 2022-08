Varta Aktie News: Varta am Nachmittag mit Abschlägen

Die Varta-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 69,64 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Varta-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 69,46 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,08 EUR. Bisher wurden heute 50.360 Varta-Aktien gehandelt.

Am 02.09.2021 markierte das Papier bei 136,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,87 Prozent hinzugewinnen. Am 12.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 67,88 EUR. Mit einem Kursverlust von 2,59 Prozent würde die Varta-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 80,20 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Varta am 13.05.2022. Das EPS belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,60 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,30 Prozent zurück. Hier wurden 185,29 EUR gegenüber 204,30 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Varta am 15.11.2022 präsentieren. Varta dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 15.11.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 3,03 EUR je Aktie belaufen.

