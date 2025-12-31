Vencanna Ventures: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
31.12.25 06:35 Uhr
Vencanna Ventures hat sich am 29.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals geäußert.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 63,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,6 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,6 Millionen CAD.
Redaktion finanzen.net
