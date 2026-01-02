DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,27 +3,7%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin76.474 -0,3%Euro1,1730 ±0,0%Öl60,75 -0,3%Gold4.330 +0,4%
Venezuelas Verteidigungsminister ruft zum Widerstand auf

03.01.26 11:28 Uhr

CARACAS (dpa-AFX) - Nach den US-Angriffen auf Venezuela hat der Verteidigungsminister des südamerikanischen Landes zum Widerstand aufgerufen. "Sie haben uns angegriffen, aber sie werden uns nicht brechen", sagte Vladimir Padrino in einer Videobotschaft. "Vereint bilden Soldaten und das Volk eine unzerstörbare Mauer des Widerstands." Alle Truppen würden zur Landesverteidigung eingesetzt.

Die USA hatten in der Nacht auf Samstag (Ortszeit) Ziele in Venezuela angegriffen und nach Angaben von Präsident Donald Trump auch den autoritären Staatschef Nicolás Maduro gefasst und außer Landes gebracht.

Die Luftschläge richteten sich Berichten zufolge vor allem gegen Militärstützpunkte, Flugplätze, Kommunikationsanlagen und Häfen. Unter anderem soll die Fuerte Tiuna - die wichtigste Militärbasis des Landes - in Caracas angegriffen worden sein./dde/DP/he