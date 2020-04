Shell will bis spätestens 2050 klimaneutral werden

"Die Erwartungen der Gesellschaft haben sich in der Debatte um den Klimawandel sehr rasch verändert", begründete Konzernchef Ben van Beurden die neue Strategie am Donnerstag. " Shell muss ehrgeiziger werden." Konkurrent BP hatte das Ziel der CO2-Neutralität bis 2050 im Februar verkündet. Shell will den Angaben zufolge den CO2-Fußabdruck seiner Produkte bis 2035 um 30 Prozent reduzieren und bis 2050 um 65 Prozent. Die Dienstleistungen des Konzerns sollen bis 2050 klimaneutral angeboten werden. Klimaneutralität heißt, dass ein Unternehmen klimaschädliche Emissionen kompensiert - nicht, dass es gar keine klimaschädlichen Emissionen mehr produziert.

Van Beurden betonte, auch in Zeiten der Corona-Krise müsse Shell sich "langfristige Ziele" setzen. Die Pandemie setzt dem Ölkonzern stark zu, weil die Preise für den Rohstoff mangels Nachfrage stark gefallen sind. Zu den konkreten Folgen äußerte sich der Konzernchef zunächst nicht.

