Verano zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Verano lud am 12.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,70 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,090 CAD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Verano 288,1 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 305,2 Millionen CAD umgesetzt worden.

Verano hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,990 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -1,340 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Verano im vergangenen Geschäftsjahr 1,15 Milliarden CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Verano 1,20 Milliarden CAD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Verlust je Aktie von 0,245 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 819,47 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.net