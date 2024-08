Verantwortliches Handeln

Die Super Micro Computer-Aktie sorgt üblicherweise wegen ihrer beeindruckenden Rally weltweit für Schlagzeilen. Der CEO des Hype-Unternehmens will nun die Energiekosten senken - das soll aber nicht nur Super Micro Computer zugute kommen.

• Super Micro-CEO Liang will Beitrag zum Klimaschutz leisten

• Green Computing-Technologien sollen CO2-Fußabdruck verkleinern

• Verschnaufpause bei Super Micro-Aktie nach fulminanter Rally



Der 1993 gegründete Hersteller von Computern für Rechenzentren Super Micro Computer dürfte den meisten Börsianern bis vor einigen Monaten noch kein Begriff gewesen sein. Die enormen Gewinnsprünge des Unternehmens infolge des gegenwärtigen KI-Booms änderten dies aber: Die Super Micro Computer-Aktie war neben den Papieren von NVIDIA, Broadcom oder auch AMD einer der größten KI-Lieblinge.

Super Micro-CEO will dank Kursrally 20 Milliarden Bäume erhalten

Dank der enormen Kursrally steht die Super Micro Computer-Aktie mittlerweile im Fokus der Aufmerksamkeit. In einem CNBC-Interview sprach Charles Liang, CEO von Super Micro Computer, kürzlich über die Umweltinitiativen des Unternehmens. Liang erklärte, dass die energiesparenden Technologien seines Tech-Unternehmens neben Kosteneinsparungen dazu beitragen könnten, "20 Milliarden Bäume für unseren Planeten zu erhalten". Dies ist von entscheidender Bedeutung, da der Bau von Rechenzentren einen erheblichen ökologischen Fußabdruck hinterlässt. Große KI-Unternehmen wie Microsoft und Alphabet haben über eine Zunahme ihrer Emissionen berichtet, wobei Microsoft einen Anstieg von 30 Prozent und Alphabet einen Anstieg von fast 50 Prozent seit früheren Jahren angibt.

Initiativen für umweltfreundliches Computing

Liang hob das Engagement von Super Micro Computer für Flüssigkühlung und Green Computing-Technologien als Teil der Strategie zur Reduzierung der Umweltbelastung von Rechenzentren hervor. Diese Innovationen sollen dazu beitragen, den CO2-Fußabdruck der Kunden zu verkleinern und ihnen Geld zu sparen. Mit prominenten Kunden wie NVIDIA und dem KI-Startup xAI von Tesla-CEO Elon Musk macht Super Micro Computer große Fortschritte bei der Bereitstellung nachhaltiger Datenlösungen und könnte in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewonnen.

Super Micro-Aktie mit gigantischer Rally - erst der Anfang?

Super Micro Computer hat vor kurzem einen wichtigen Meilenstein erreicht, als das Unternehmen am 22. Juli in den US-Tech-Standardindex NASDAQ 100 aufgenommen wurde und damit den Pharma-Traditionskonzern Walgreens ablöste.

Trotz dieser positiven Nachricht zeigte die Super Micro Computer-Aktie, die derzeit an der NASDAQ 672,24 US-Dollar kostet, in den vergangenen drei Monaten eine klare Abwärtstendenz und verlor in diesem Zeitraum 11,84 Prozent an Wert (Stand: 1. August 2024). Die Sorgen der Aktionäre dürften sich aber in Grenzen halten, stellt der Rückgang doch eine gesunde Korrektur vom jüngsten Höhenflug dar. Seit Jahresbeginn ist der Anteilsschein um mehr als 109 Prozent gestiegen, was von einem starken Vertrauen der Anleger und einem bemerkenswerten Wachstum zeugt.

Der Unternehmenschef Liang sieht aber noch längst nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. "Wir glauben, dass wir weiterhin sehr schnell wachsen werden", kommentiert Liang die weiteren Aussichten seines Unternehmens. Er fügte hinzu, dass er glaubt, dass "diese KI-Revolution sogar größer sein kann als die industrielle Revolution".

Redaktion finanzen.net

