DAX25.322 +0,1%Est506.048 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,98 -2,1%Nas23.640 +0,7%Bitcoin82.989 -0,4%Euro1,1602 -0,4%Öl63,62 -2,7%Gold4.609 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street eröffnet etwas fester -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- TUI, NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft, RWE im Fokus
Top News
Light & Wonder: Nach Rechtsstreit startet mit REEL CHOICE die nächste Wachstumsphase Light & Wonder: Nach Rechtsstreit startet mit REEL CHOICE die nächste Wachstumsphase
Honeywell-Aktie im Fokus: Quantencomputer-Tochter soll an die Börse gehen - eine Bedrohung für D-Wave? Honeywell-Aktie im Fokus: Quantencomputer-Tochter soll an die Börse gehen - eine Bedrohung für D-Wave?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Verbände warnen vor Rückschritten in der Agrarpolitik

15.01.26 15:45 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Ein Bündnis aus Umwelt-, Agrar- und Tierschutzverbänden warnt vor Rückschritten in der deutschen und europäischen Agrarpolitik. "Vieles von dem, was in den letzten fünfzehn, zwanzig Jahren mühsam aufgebaut wurde, für Natur, für Tierwohl, für sauberes Wasser, für faire Perspektiven der Höfe, wird jetzt wieder abgeräumt", sagte Olaf Bandt, Vorsitzender des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), der Teil des Agrar-Bündnisses ist. Das treffe vor allem die Betriebe, die besonders in ökologische Zweige investiert haben.

Wer­bung

Das Bündnis kritisiert etwa an der EU-Planung zur Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) ab 2028, dass es darin kein gesichertes Mindestbudget mehr für Gemeinwohlleistungen wie Klimamaßnahmen geben solle. "Wir brauchen verlässliche und faire Regeln für Natur, Klima und Tier und Umweltschutz und für den Erhalt von bäuerlichen und konkurrenzfähigen Betrieben", betonte Bandt. "Europas Landwirtschaft ist stark durch Qualität und Regionalität, nicht durch Dumpingpreise. Durch Tierwohl, Umweltleistung, Gentechnikfreiheit und regionale Wertschöpfung."

Agrarberichts-Motto: "Wandel & Widerstand"

Die Geschäftsführerin des Bündnisses, Katrin Jürgens, betonte: "Wir wissen seit Jahren, was es für eine nachhaltige, sozial gerechte und zukunftsfähige Landwirtschaft braucht." Stattdessen gebe es derzeit einen deutlichen politischen Gegenwind, "in Teilen sogar einen Rückwärtsgang".

Im heute erschienenen "Kritischen Agrarbericht" stellt das Bündnis 50 Forderungen an die Agrarpolitik. Unter dem diesjährigen Motto "Wandel & Widerstand" gehe es dabei um einen politischen Richtungsentscheid, sagte Jürgens.

Wer­bung

Im Agrar-Bündnis haben sich 25 Verbände aus Landwirtschaft, Umwelt-, Natur- und Tierschutz sowie Verbraucher- und Entwicklungspolitik zusammengeschlossen. Der "Kritische Agrarbericht" erscheint seit 1993./hos/DP/nas