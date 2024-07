Verbesserte Dynamik

Die Aktien von AIXTRON haben am Dienstag ihr jüngstes Auf und Ab mit Kursgewinnen fortsetzen.

Sie stiegen an der Spitze des MDAX via XETRA zeitweise um 3,72 Prozent auf 22,01 Euro - nach einem Folgeauftrag des Halbleiterunternehmens Nexperia. Laut Mitteilung wollen die Niederländer gemeinsam mit AIXTRON ihre Produktion für Siliziumkarbid- (SiC) und Galliumnitrid-Leistungsbauelemente (GaN) ausbauen.

Laut einem Händler untermauert dies die wieder verbesserte Dynamik bei dem Anlagenbauer im SiC-Bereich, in dem der Tiefpunkt womöglich durchschritten sei. Sollte sich die vom Händler erwartete solide Auftragsentwicklung in diesem Jahr einstellen, dürfte dies nach seiner Einschätzung die AIXTRON-Aktie antreiben. Diese werde mit einem bis zu 60-prozentigen Abschlag zu anderen Sektorwerten gehandelt, merkte der Börsianer an. In den letzten 15 Jahren habe es einen solch hohen Abschlag nicht gegeben.

Mit einem Minus von immer noch 43 Prozent sind die AIXTRON-Aktien 2024 unter den größten Verlierern im MDax./tih/mis

