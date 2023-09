VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie News: VERBIO Vereinigte BioEnergie am Nachmittag im Plus

Blick auf VERBIO Vereinigte BioEnergie-Kurs

Die Aktie von VERBIO Vereinigte BioEnergie gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von VERBIO Vereinigte BioEnergie zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 36,52 EUR.

Um 15:49 Uhr wies die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 36,52 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie bei 37,60 EUR. Bei 36,11 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 124.988 VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.11.2022 erreicht. Derzeit notiert die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie damit 58,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,93 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie 18,04 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 59,33 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte VERBIO Vereinigte BioEnergie am 09.02.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei VERBIO Vereinigte BioEnergie noch ein Gewinn pro Aktie von 1,26 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 485,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 428,40 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von VERBIO Vereinigte BioEnergie wird am 09.11.2023 gerechnet. VERBIO Vereinigte BioEnergie dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem VERBIO Vereinigte BioEnergie-Gewinn in Höhe von 1,43 EUR je Aktie aus.

