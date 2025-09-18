DAX23.334 ±0,0%ESt505.374 ±0,0%Top 10 Crypto16,10 -1,2%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.301 -0,1%Euro1,1842 -0,2%Öl67,84 -1,0%Gold3.661 -0,8%
Verbraucher in Deutschland nehmen mehr Kredite für Konsum auf

17.09.25 12:37 Uhr

FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Deutschlands Kreditbanken verzeichnen eine zunehmende Nachfrage nach Konsumfinanzierungen. Im ersten Halbjahr 2025 gewährten die Institute Verbrauchern neue Kredite im Volumen von 30 Milliarden Euro - zum Beispiel für einen Autokauf. Das war ein Plus von 4,2 Prozent zum Vorjahreszeitraum, wie aus Zahlen des Bankenfachverbandes hervorgeht.

Weiterhin rückläufig waren hingegen die Zahlen bei Investitionsfinanzierungen für Unternehmen: Für Maschinen, Fahrzeuge oder Spezialtechnik stellten die Institute in den ersten sechs Monaten 5,2 Milliarden Euro frische Gelder zur Verfügung. Diese Summe war 6,6 Prozent geringer als ein Jahr zuvor. Wegen der Konjunkturflaute halten sich viele Unternehmen mit Investitionen zurück.

Insgesamt vergaben die 48 Verbandsmitglieder im ersten Halbjahr 2025 neue Kredite im Volumen von 66,7 Milliarden Euro und damit etwas mehr als ein Jahr zuvor (66,5 Mrd Euro). Ende Juni hatten die Institute 202,1 Milliarden Euro an Verbraucher und Unternehmen verliehen./ben/DP/jha