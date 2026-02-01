Verbraucherstimmung im Euroraum hellt sich leicht auf
19.02.26 16:16 Uhr
Das Verbrauchervertrauen im Euroraum hat sich im Februar verbessert.
Der von der EU-Kommission ermittelte Index stieg um 0,2 auf minus 12,2 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von minus 11,7 prognostiziert. Für die EU-27 blieb der Wert bei minus 11,7. Der endgültige Indexstand des Verbrauchervertrauens für Februar wird in der kommenden Woche veröffentlicht.
