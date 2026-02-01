DAX25.013 -1,1%Est506.047 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5700 -2,5%Nas22.744 ±-0,0%Bitcoin56.245 -0,3%Euro1,1764 -0,2%Öl71,53 +1,7%Gold5.018 +0,8%
DAX zeitweise unter 25.000 Punkten -- US-Börsen schwächer -- Bayer profitiert von Glyphosat-Vorstoß durch Trump -- Airbus, Apple. DroneShield, Siemens Energy, Microsoft, Figma, eBay, SAP im Fokus
Verbrauchervertrauen

Verbraucherstimmung im Euroraum hellt sich leicht auf

19.02.26 16:16 Uhr
Euroraum: Konsumenten zeigen etwas optimistischere Stimmung | finanzen.net

Das Verbrauchervertrauen im Euroraum hat sich im Februar verbessert.

Der von der EU-Kommission ermittelte Index stieg um 0,2 auf minus 12,2 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von minus 11,7 prognostiziert. Für die EU-27 blieb der Wert bei minus 11,7. Der endgültige Indexstand des Verbrauchervertrauens für Februar wird in der kommenden Woche veröffentlicht.

DJG/mgo/kla

DOW JONES

