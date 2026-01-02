DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,27 +3,7%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin76.552 -0,2%Euro1,1730 ±0,0%Öl60,75 -0,3%Gold4.330 +0,4%
Verdi-Chef erhöht in Tarifverhandlungen Druck auf die Arbeitgeber

03.01.26 10:51 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - In den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst in den Ländern hat Verdi-Chef Frank Werneke klare Forderungen an die Finanzminister. "Wir erwarten, dass die Arbeitgeber in der zweiten Verhandlungsrunde Mitte Januar ein Angebot vorlegen, das realitätstauglich ist", sagte er der "Bild". Andernfalls sei es schwer vorstellbar, in der dritten Runde im Februar zu einem Ergebnis zu kommen.

Wie umfangreich zu Protesten und Streiks aufrufen werde, hänge von den nächsten Gesprächen ab.

Zweite Runde Mitte Januar

Nach einem ergebnislosen Auftakt treffen die Spitzen der Gewerkschaften Verdi und Beamtenbund dbb am 15. und 16. Januar erneut mit den Arbeitgebern der Landesbeschäftigten zusammen.

Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) lehnt die Gewerkschaftsforderungen nach sieben Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 300 Euro mehr aber als unbezahlbar ab. Es geht dabei um 900.000 Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst der Länder. Auf rund 1,3 Millionen Beamtinnen und Beamte wird der Abschluss in der Regel in den einzelnen Ländern dann übertragen. Nicht betroffen ist Hessen, hier wird separat verhandelt.

"Unsere Mitglieder erwarten zurecht mehr als nur einen Inflationsausgleich. Die Menschen müssen wieder über mehr Kaufkraft verfügen", sagte Gewerkschaftschef Werneke. Hunderttausende Stellen im öffentlichen Dienst seien nicht besetzt, "weil die Bezahlung nicht konkurrenzfähig ist"./mi/DP/he