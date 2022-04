AB InBev-Aktie leichter: AB InBev muss wegen Russland-Verkauf mehr als eine Milliarde Dollar abschreiben

Die Belastung für den Verkauf des Anteils an der AB InBev Efes bezifferte der Konzern am Freitag auf 1,1 Milliarden US-Dollar. Aktuell liefen Verhandlungen über die Veräußerung des Anteils an dem russischen Gemeinschaftsunternehmen mit dem türkischen Parnter Anadolu Efes.

AB InBev werde auch beantragen, die Lizenz für die Produktion und den Verkauf von Bud in Russland auszusetzen.

Die AB InBev-Aktie gibt an der EURONEXT stellenweise 1,86 Prozent auf 56,45 Euro ab.

Von Kyle Morris

BARCELONA (Dow Jones)

Bildquellen: JUSTIN TALLIS/AFP/Getty Images, rafapress / Shutterstock.com