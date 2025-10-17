VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign zieht am Abend an

DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.297 +0,1%Top 10 Crypto14,21 -4,8%Nas22.680 +0,5%Bitcoin91.390 -1,1%Euro1,1671 -0,2%Öl61,29 +0,4%Gold4.227 -2,3%
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von VeriSign. Die Aktionäre schickten das Papier von VeriSign nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 264,40 USD.

Um 20:04 Uhr wies die VeriSign-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 264,40 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die VeriSign-Aktie bei 265,09 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 261,08 USD. Bisher wurden heute 75.616 VeriSign-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2025 bei 310,41 USD. Gewinne von 17,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.11.2024 bei 175,63 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der VeriSign-Aktie 33,57 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für VeriSign-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,30 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte VeriSign am 24.07.2025. Das EPS belief sich auf 2,21 USD gegenüber 2,01 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat VeriSign mit einem Umsatz von insgesamt 409,90 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 387,10 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,89 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte VeriSign am 23.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte VeriSign möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass VeriSign im Jahr 2025 8,82 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

