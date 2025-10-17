DAX23.864 -1,7%Est505.610 -0,8%MSCI World4.272 -0,5%Top 10 Crypto14,37 -3,7%Nas22.437 -0,6%Bitcoin90.789 -1,7%Euro1,1664 -0,2%Öl60,92 -0,2%Gold4.243 -1,9%
So bewegt sich VeriSign

VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign zeigt sich am Nachmittag fester

17.10.25 16:08 Uhr
VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign zeigt sich am Nachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von VeriSign. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 261,38 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VeriSign Inc.
219,80 EUR -7,40 EUR -3,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:49 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 261,38 USD zu. Der Kurs der VeriSign-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 261,70 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 261,08 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 23.376 VeriSign-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 29.07.2025 auf bis zu 310,41 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die VeriSign-Aktie somit 15,80 Prozent niedriger. Am 02.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 175,63 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,30 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 24.07.2025 lud VeriSign zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,21 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte VeriSign ein EPS von 2,01 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,89 Prozent auf 409,90 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 387,10 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 22.10.2026 wird VeriSign schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,82 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

In eigener Sache

