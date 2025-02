Verkauf: Director kürzt Depot um FUCHS SE VZ-Aktien

DD-Meldung

Anleger sollten FUCHS SE VZ nach einem Insidertrade im Blick behalten.

Zu Insidertrades kam es am 06.02.2025 bei FUCHS SE VZ. Der Aktien-Deal wurde am 07.02.2025 bekannt gemacht. Aufsichtsrat Fuchs, Dr. Susanne reduzierte am 06.02.2025 sein Investment in FUCHS SE VZ-Aktien. Fuchs, Dr. Susanne veräußerte 24.887 Aktien zu jeweils 44,04 EUR. Bei der FUCHS SE VZ-Aktie ließ sich schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 43,38 EUR.

Der FUCHS SE VZ-Aktie ging am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 0,90 Prozent auf 43,70 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 250 FUCHS SE VZ-Aktien den Besitzer. Der Börsenwert von FUCHS SE VZ beläuft sich unterdessen auf 4,75 Mrd. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 61.684.728 Papiere.

Zuletzt hatte es am 31.01.2025 Directors' Dealings bei FUCHS SE VZ gegeben. Die Positionsverkleinerung der FUCHS SE VZ-Aktien im Depot um 1.740 Anteilsscheine zu je 44,40 EUR meldete Walla, Carla, in enger Beziehung.

