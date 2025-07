Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fuchs SE von 50 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sinkende Rohstoffkosten dürften im zweiten Halbjahr helfen, schrieb Sebastian Bray in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Er passte seine Schätzungen an geringere Absatzvolumina an. Ein Vergleich mit breiter aufgestellten Chemiekonzernen gehe für den Schmierstoffhersteller allerdings insgesamt positiv aus./rob/ag/gl

