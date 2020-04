Starbucks-Aktie dennoch freundlich: Geschäftsprognose für 2020 gestrichen

Zwar habe sich das Geschäft in China wieder erholt, dafür sei aber inzwischen der US-Heimatmarkt stark von der Ausbreitung des Virus betroffen, teilte Starbucks am Mittwoch nach US-Börsenschluss mit.

Seit 12. März gingen die Verkaufszahlen in Amerika zurück, der Abwärtstrend habe sich seitdem mit zunehmenden Ausgangsbeschränkungen und Filialschließungen im Land verstärkt. Bei Anlegern kam dies zunächst nicht gut an, der Aktienkurs gab an der Nasdaq vorbörslich zeitweise 2,75 Prozent nach auf 69,60 US-Dollar. In einem freundlichen US-Markt, der von positiven Nachrichten der Fed gestützt wurde, stand die Starbucks-Aktie dann aber letztlich 3,23 Prozent höher bei 73,88 US-Dollar. Ein ausführlicher Quartalsbericht soll am 28. April folgen.

/hbr/DP/stk

SEATTLE (dpa-AFX)

Bildquellen: JStone / Shutterstock.com