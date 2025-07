Verletzte bei Flixbus-Zusammenstoß in Holland

AMSTERDAM (dpa-AFX) - In den Niederlanden sind am Dienstag zwei Flixbusse mit insgesamt 66 Passagieren auf einer Autobahn zusammengestoßen. Mehrere Insassen seien leicht verletzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur ANP. Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge am Nachmittag auf der A4 nahe der Ortschaft Nieuw-Vennep, etwa 30 Kilometer südlich von Amsterdam.

Wer­bung Wer­bung

Ein Bus sei mit 45 Passagieren aus Paris nach Amsterdam unterwegs gewesen, der andere sei mit 21 Fahrgästen und demselben Ziel aus Zagreb gekommen. Der Bus aus Zagreb prallte laut ANP aus zunächst unklarer Ursache gegen das Heck des Busses aus Paris.

Weniger verfügbare Fahrspuren und dichter Verkehr hätten laut Flixbus möglicherweise zu dem Unfall geführt. Eine zunächst nicht näher genannte Zahl der Passagiere im Bus aus Zagreb wurde laut ANP mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die A4 war in Fahrtrichtung Amsterdam für mehrere Stunden gesperrt.

Anfang Juli waren beim Unfall eines Flixbusses auf der Autobahn 19 in Mecklenburg-Vorpommern mehr als 20 Menschen verletzt worden. 54 Passagiere und zwei Busfahrer befanden sich laut Polizeiangaben in dem Bus, als dieser auf der Strecke Kopenhagen - Wien in der Nacht unweit von Röbel von der Fahrbahn abkam und umkippte./pau/DP/he