Verluste in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone

Index-Performance im Fokus

So bewegte sich der NASDAQ 100 am vierten Tag der Woche schlussendlich.

Werte in diesem Artikel

Am Donnerstag beendete der NASDAQ 100 den Handel nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 16.898,47 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,335 Prozent auf 16.963,52 Punkte an der Kurstafel, nach 16.906,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 16.891,32 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 16.969,17 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0,486 Prozent. Vor einem Monat, am 28.11.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 16.010,43 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.09.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 14.702,77 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.12.2022, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 10.679,34 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 55,57 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 16.969,17 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 10.696,42 Punkten.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell JDcom (+ 2,74 Prozent auf 28,51 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 1,84 Prozent auf 148,76 USD), Warner Bros Discovery (+ 1,74 Prozent auf 11,69 USD), Exelon (+ 1,24 Prozent auf 35,85 USD) und Gilead Sciences (+ 0,96 Prozent auf 81,14 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Tesla (-3,16 Prozent auf 253,18 USD), Moderna (-1,93 Prozent auf 98,79 USD), Diamondback Energy (-1,75 Prozent auf 155,33 USD), Lucid (-1,39 Prozent auf 4,26 USD) und GLOBALFOUNDRIES (-1,17 Prozent auf 61,51 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die Tesla-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 14.698.666 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 2,701 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,34 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net