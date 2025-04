Index-Bewegung

Verluste in New York: NASDAQ Composite beendet den Handel im Minus

30.04.25 22:33 Uhr

Wenig Veränderung war am dritten Tag der Woche in New York zu beobachten.

Am Mittwoch beendete der NASDAQ Composite den Handel nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 17.446,34 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 2,07 Prozent schwächer bei 17.099,98 Punkten, nach 17.461,32 Punkten am Vortag. Bei 17.483,82 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 16.959,53 Punkten den niedrigsten Stand markierte. NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,319 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, bei 17.322,99 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2025, bei 19.681,75 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, mit 15.657,82 Punkten bewertet. Der Index büßte seit Jahresanfang 2025 bereits um 9,51 Prozent ein. Bei 20.118,61 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14.784,03 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief. Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Compugen (+ 14,29 Prozent auf 1,60 USD), Nektar Therapeutics (+ 7,40 Prozent auf 0,80 USD), Sangamo Therapeutics (+ 7,04) Prozent auf 0,77 USD), Lifecore Biomedical (+ 6,29 Prozent auf 6,76 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 5,25 Prozent auf 598,76 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Lancaster Colony (-15,61 Prozent auf 162,78 USD), Werner Enterprises (-10,85 Prozent auf 24,66 USD), SurModics (-9,44 Prozent auf 28,01 USD), World Acceptance (-9,05 Prozent auf 129,12 USD) und FreightCar America (-5,71 Prozent auf 5,78 USD). Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 57.809.833 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,786 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie. NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,92 erwartet. SIGA Technologies lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,42 Prozent. Redaktion finanzen.net

