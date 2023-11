Verluste in New York: NASDAQ Composite liegt zum Handelsende im Minus

NASDAQ Composite-Performance im Fokus

Der NASDAQ Composite wagte sich letztendlich nicht aus der Reserve.

Am Mittwoch schloss der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 14.258,49 Punkten ab. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,598 Prozent höher bei 14.367,11 Punkten in den Mittwochshandel, nach 14.281,76 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 14.247,89 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 14.423,22 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ Composite bereits um 0,135 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, bei 12.643,01 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 29.08.2023, einen Stand von 13.943,76 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 29.11.2022, wurde der NASDAQ Composite auf 10.983,78 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 37,27 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 14.446,55 Punkten. Bei 10.265,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Celadon Group (+ 450,00 Prozent auf 0,00 USD), NetApp (+ 14,63 Prozent auf 89,54 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 10,69 Prozent auf 0,10 USD), Nektar Therapeutics (+ 10,24 Prozent auf 0,47 USD) und QC (+ 7,14 Prozent auf 0,60 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Patterson Companies (-17,24 Prozent auf 26,01 USD), Cutera (-9,41 Prozent auf 1,69 USD), Emmis Communications A (-7,22 Prozent auf 4,50 USD), Sify (-4,97 Prozent auf 1,53 USD) und Hooker Furniture (-4,91 Prozent auf 17,42 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 11.431.964 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,687 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die New York Community Bancorp-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die CRESUD-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 43,34 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net