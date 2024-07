Verluste in New York: So performt der NASDAQ 100 aktuell

NASDAQ 100 im Fokus

Der NASDAQ 100 zeigt sich aktuell leichter.

Am Dienstag fällt der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ um 1,38 Prozent auf 18.795,73 Punkte zurück. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,368 Prozent auf 19.129,56 Punkte an der Kurstafel, nach 19.059,49 Punkten am Vortag.

Bei 18.667,22 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 19.165,42 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 19.682,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 17.440,69 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 15.750,93 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 13,61 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20.690,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.249,19 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell PayPal (+ 8,96 Prozent auf 64,22 USD), Warner Bros Discovery (+ 5,23 Prozent auf 8,86 USD), Align Technology (+ 2,79 Prozent auf 230,20 USD), DexCom (+ 1,87 Prozent auf 68,74 USD) und Old Dominion Freight Line (+ 1,77 Prozent auf 205,07 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen CrowdStrike (-10,64 Prozent auf 231,29 USD), Arm (-5,59 Prozent auf 133,53 USD), NVIDIA (-5,45 Prozent auf 105,51 USD), QUALCOMM (-4,77 Prozent auf 170,12 USD) und Micron Technology (-3,96 Prozent auf 103,58 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 45.214.193 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3,089 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

In diesem Jahr präsentiert die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 4,80 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net