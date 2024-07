Asiens Börsen in Rot -- FMC steigert Gewinn deutlich -- Tilray meldet starke Zahlen

Am deutschen Aktienmarkt konnte sich der Leitindex zum Auftakt in die neue Woche nicht so recht für eine Richtung entscheiden.

Der DAX legte zur Handelseröffnung noch zu, musste im weiteren verlauf jedoch seine anfänglichen Zuwächse wieder abgeben. In der zweiten Handelshälfte ging es dann abwärts, sodass das Börsenbarometer letztlich 0,53 Prozent schwächer bei 18.320,67 Punkten schloss.

Auch der TecDAX hatte den neuen Tag im Plus begonnen. Er verweilte derweil auch anschließend in Grün. Er verabschiedete sich 0,28 Prozent höher bei 3.342,45 Zählern.

In dieser Woche blicken Anleger gespannt auf die USA - dort steht eine Sitzung der US-Notenbank Fed an. Erhofft werden sich Hinweise auf das weitere Vorgehen sowie eine baldige Zinssenkung. Die Devisenexperten von der Commerzbank erwarten, dass die Fed am Mittwoch den Weg bereitet für eine Zinssenkung im September. Die Notenbanker könnten demnach darauf hinweisen, "dass die jüngsten Inflationszahlen die Zuversicht unter den Offiziellen verbessert haben".

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken